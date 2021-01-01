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Intel Core i9 11900K против i9 10920X

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 10920X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10920X and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1199 баллов
  • На 24% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K
15260
Core i9 10920X +2%
15624
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K
25579
Core i9 10920X +5%
26923
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K
11890
Core i9 10920X +8%
12861

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i9 10920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 7 октября 2019
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Cascade Lake
Номер модели i9-11900K i9-10920X
Сокет BGA-1200 LGA-2066
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 94°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i9 10920X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i9 10920X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 48
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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