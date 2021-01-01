Intel Core i9 11900K против i9 10940X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i9 10940X с 14-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1201 балл
- На 24% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 14° C выше максимальная рабочая температура
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +29%
1637
1273
Cinebench R23 (многоядерный)
15260
Core i9 10940X +40%
21427
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +27%
3491
2746
Passmark CPU (многоядерный)
25579
Core i9 10940X +15%
29414
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +55%
1903
1225
Geekbench 5 (многоядерный)
11890
Core i9 10940X +16%
13847
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|797 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i9-10940X
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|28
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|86°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|48
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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