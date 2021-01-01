Intel Core i9 11900K против i9 10980HK
Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i9 10980HK на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1257 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +30%
636
488
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +54%
5780
3760
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +18%
3507
2966
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +57%
26196
16652
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +43%
1798
1260
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +26%
9690
7708
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|583 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i9-11900K
|i9-10980HK
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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