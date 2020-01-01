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Intel Core i9 11900K против i9 11900

Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i9 11900
Intel Core i9 11900

Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 11900 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i9 11900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900K i9-11900
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 18x
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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