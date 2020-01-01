Intel Core i9 11900K против i9 11900
Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 11900 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +25%
671
537
Cinebench R20 (многоядерный)
н/д
4755
Geekbench 5 (одноядерный)
1654
Geekbench 5 (многоядерный)
9855
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|1 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i9-11900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Intel Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|18x
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1