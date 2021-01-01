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Intel Core i9 11900K против i9 11900H

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i9 11900H
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 11900H

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900H and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1153 балла
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i9 11900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 539 долларов 546 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-11900K i9-11900H
Сокет BGA-1200 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i9 11900H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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