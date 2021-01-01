Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900KF vs Ryzen 5 3600XT

Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen 5 3600XT

Intel Core i9 11900KF
VS
AMD Ryzen 5 3600XT
Intel Core i9 11900KF
AMD Ryzen 5 3600XT

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600XT and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1351 балл
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и AMD Ryzen 5 3600XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2020
Цена в момент релиза 513 долларов 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900KF против Intel Core i9 10900K
2. Intel Core i9 11900KF против Intel Core i9 10900
3. Intel Core i9 11900KF против Intel Core i7 10700F
4. Intel Core i9 11900KF против Intel Core i9 11900F
5. Intel Core i9 11900KF против Intel Core i9 11900
6. AMD Ryzen 5 3600XT против AMD Ryzen 7 3700X
7. AMD Ryzen 5 3600XT против AMD Ryzen 9 3900X
8. AMD Ryzen 5 3600XT против Intel Core i5 10600
9. AMD Ryzen 5 3600XT против AMD Ryzen 7 3800X
10. AMD Ryzen 5 3600XT против AMD Ryzen 7 3800XT

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600XT или Intel Core i9 11900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях