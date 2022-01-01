Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
- Разблокированный множитель
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 80 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900KF +11%
1665
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900KF +9%
16280
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900KF +42%
3582
2531
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900KF +11%
25573
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900KF +8%
1770
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
10373
Ryzen 7 5800X3D +9%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i9-11900KF
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900KF
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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