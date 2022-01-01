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Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i9 11900KF
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i9 11900KF
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Разблокированный множитель
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 80 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900KF +11%
25573
Ryzen 7 5800X3D
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Vermeer
Номер модели i9-11900KF -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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