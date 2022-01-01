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Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i9 11900KF
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i9 11900KF
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1765 и 1496 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • На 57% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 18.27 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900KF +26%
16280
Ryzen 9 5900HX
12910
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900KF +10%
25573
Ryzen 9 5900HX
23218
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Cezanne
Номер модели i9-11900KF -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 2100 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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