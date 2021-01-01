Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen Threadripper 3970X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3970X с 32-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3970X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1713 и 1271 балл
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
- Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 24 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 45.37 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
17741
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
64829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900KF +33%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
9077
Ryzen Threadripper 3970X +174%
24827
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|513 долларов
|1999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|32
|Количество потоков
|16
|64
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|23.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900KF
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|64
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