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Intel Core i9 11900KF против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 11900KF
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Intel Core i9 11900KF
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1713 и 1260 баллов
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 45.37 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 10 января 2020
Цена в момент релиза 513 долларов 3990 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900KF -
Сокет BGA-1200 sTRX4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 64
Количество потоков 16 128
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 88

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Комментарии

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