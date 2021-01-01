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Intel Core i9 11900KF против Apple M1 Max

Intel Core i9 11900KF
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 11900KF
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 359.6 ГБ/c (719%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 76% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900KF +9%
1695
M1 Max
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900KF +30%
16427
M1 Max
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900KF
3644
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900KF
25941
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900KF +1%
1831
M1 Max
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900KF
10993
M1 Max +17%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake -
Номер модели i9-11900KF -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900KF
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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