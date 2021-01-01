Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900KF vs M1 Pro

Intel Core i9 11900KF против Apple M1 Pro

Intel Core i9 11900KF
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 11900KF
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 76% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 154.8 ГБ/c (310%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900KF +10%
1695
M1 Pro
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900KF +33%
16427
M1 Pro
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900KF
3644
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900KF
25941
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900KF +4%
1831
M1 Pro
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900KF
10993
M1 Pro +16%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake -
Номер модели i9-11900KF -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900KF
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5900X против Intel Core i9 11900KF
2. Intel Core i9 9900K против Intel Core i9 11900KF
3. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 11900KF
4. Intel Core i9 10900F против Intel Core i9 11900KF
5. Intel Core i9 11900F против Intel Core i9 11900KF
6. Intel Core i7 9750H против Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 1185G7 против Apple M1 Pro
8. Intel Core i9 11980HK против Apple M1 Pro
9. Apple M1 против Apple M1 Pro

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i9 11900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры