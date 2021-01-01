Intel Core i9 11900KF против i3 10100
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1105 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- На 48% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
442
Cinebench R20 (многоядерный)
2269
Passmark CPU (одноядерный)
2626
Passmark CPU (многоядерный)
8862
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900KF +55%
1682
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900KF +60%
6865
4281
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|513 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900KF
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900KF
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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