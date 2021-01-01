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Intel Core i9 11900KF против i9 10850K

Intel Core i9 11900KF
VS
Intel Core i9 10850K
Intel Core i9 11900KF
Intel Core i9 10850K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц или i9 10850K с 10-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850K and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1527 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и i9 10850K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 27 июля 2020
Цена в момент релиза 513 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900KF i9-10850K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт Intel Core i9 10850K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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