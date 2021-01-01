Что лучше: Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.