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Intel Core i9 11900KF против i9 11900F

Intel Core i9 11900KF
VS
Intel Core i9 11900F
Intel Core i9 11900KF
Intel Core i9 11900F

Что лучше: Intel Core i9 11900KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 11900F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900F and 11900KF
Причины выбрать Intel Core i9 11900KF
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900KF и i9 11900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 513 долларов 422 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900KF i9-11900F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF Сайт Intel Core i9 11900F
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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