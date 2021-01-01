Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900T vs Ryzen 7 Pro 4750G

Intel Core i9 11900T против AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Intel Core i9 11900T
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Intel Core i9 11900T
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and 11900T
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1722 и 1231 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900T и AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 21 июля 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900T -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 15x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900T Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i9 10900 vs Core i9 11900T
2. Core i9 10900T vs Core i9 11900T
3. Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 Pro 4750G
4. Ryzen 5 3600X vs Ryzen 7 Pro 4750G
5. Ryzen 7 4700G vs Ryzen 7 Pro 4750G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Intel Core i9 11900T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях