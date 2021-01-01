Intel Core i9 11900T против AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1722 и 1231 балл
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
4769
Passmark CPU (одноядерный)
2653
Passmark CPU (многоядерный)
20308
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900T +40%
1717
1223
Geekbench 5 (многоядерный)
6833
Ryzen 7 Pro 4750G +17%
8024
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900T
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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