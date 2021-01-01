Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 Pro 4750GE на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.