Intel Core i9 11900T против i7 10700KF
Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700KF на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 72% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1722 и 1311 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
- Разблокированный множитель
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
515
Cinebench R20 (многоядерный)
5217
Passmark CPU (одноядерный)
3015
Passmark CPU (многоядерный)
18961
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900T +32%
1717
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
6833
Core i7 10700KF +24%
8469
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|349 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900T
|i7-10700KF
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900T
|Сайт Intel Core i7 10700KF
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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