Intel Core i9 11900T против i9 10850K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц или i9 10850K с 10-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 72% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1717 и 1401 балл
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
513
Cinebench R20 (многоядерный)
5980
Passmark CPU (одноядерный)
3151
Passmark CPU (многоядерный)
23554
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900T +22%
1744
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
6785
Core i9 10850K +69%
11491
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|27 июля 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i9-11900T
|i9-10850K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|1.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900T
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1