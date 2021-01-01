Intel Core i9 11900T против i9 11900
Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
- На 46% ниже чем у Core i9 11900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1717
1714
Geekbench 5 (многоядерный)
6833
Core i9 11900 +25%
8511
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900T
|i9-11900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|25x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900T
|Сайт Intel Core i9 11900
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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