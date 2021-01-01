Intel Core i9 11900T против i9 11900K
Что лучше: Intel Core i9 11900T на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900T
- На 72% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
636
Cinebench R20 (многоядерный)
5650
Passmark CPU (одноядерный)
3566
Passmark CPU (многоядерный)
27098
Geekbench 5 (одноядерный)
1717
Core i9 11900K +4%
1785
Geekbench 5 (многоядерный)
6833
Core i9 11900K +47%
10074
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|539 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900T
|i9-11900K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|35x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900T
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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