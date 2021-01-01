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Intel Core i9 11950H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i9 11950H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i9 11950H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 11950H
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1607 и 1100 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 44% ниже чем у Core i9 11950H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.742 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11950H +34%
1558
Ryzen 5 5500U
1164
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +81%
12820
Ryzen 5 5500U
7084
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H +35%
3319
Ryzen 5 5500U
2454
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +71%
22580
Ryzen 5 5500U
13233
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H +46%
1597
Ryzen 5 5500U
1097
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +76%
8904
Ryzen 5 5500U
5049
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11950H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i9-11950H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11950H
0.742 терафлопс
Ryzen 5 5500U +49%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11950H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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