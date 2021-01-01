Intel Core i9 11950H против AMD Ryzen 7 4800HS
Что лучше: Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1140 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.742 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11950H +28%
1594
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +21%
12887
10692
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H +27%
3374
2649
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +20%
23088
19170
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H +43%
1649
1154
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +36%
9052
6646
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11950H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|16
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11950H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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