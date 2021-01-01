Главная > Сравнения CPU > Core i9 11950H vs Ryzen 7 4800U

Intel Core i9 11950H против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i9 11950H
VS
AMD Ryzen 7 4800U
Intel Core i9 11950H
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 11950H
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1126 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 44% ниже чем у Core i9 11950H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11950H +28%
1594
Ryzen 7 4800U
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +32%
12887
Ryzen 7 4800U
9783
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H +28%
3374
Ryzen 7 4800U
2643
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +33%
23088
Ryzen 7 4800U
17308
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H +44%
1649
Ryzen 7 4800U
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +48%
9052
Ryzen 7 4800U
6106

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11950H и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i9-11950H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1-2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11950H
0.742 терафлопс
Ryzen 7 4800U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11950H Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 11950H или Apple M1 Max
2. Intel Core i9 11950H или AMD Ryzen 9 5900HX
3. Intel Core i9 11950H или Intel Core i9 11980HK
4. Intel Core i9 11950H или Intel Core i7 11850H
5. Intel Core i9 11950H или Apple M1
6. AMD Ryzen 7 4800U или AMD Ryzen 5 4500U
7. AMD Ryzen 7 4800U или AMD Ryzen 5 4600H
8. AMD Ryzen 7 4800U или Intel Core i5 1135G7
9. AMD Ryzen 7 4800U или AMD Ryzen 5 5500U
10. AMD Ryzen 7 4800U или AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800U или Intel Core i9 11950H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры