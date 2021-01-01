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Intel Core i9 11950H против Apple M1

Intel Core i9 11950H
VS
Apple M1
Intel Core i9 11950H
Apple M1

Что лучше: Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11950H
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.46 терафлопс
  • На 69% ниже чем у Core i9 11950H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11950H +5%
1561
Apple M1
1486
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +65%
12666
Apple M1
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H
3319
Apple M1 +13%
3741
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +57%
23439
Apple M1
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H
1590
Apple M1 +9%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +14%
8595
Apple M1
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11950H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 546 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-11950H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-26x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11950H
0.46 терафлопс
Apple M1 +465%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11950H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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