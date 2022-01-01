Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.