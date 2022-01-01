Intel Core i9 11950H против i5 1145G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1647 и 1346 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
- На 38% ниже чем у Core i9 11950H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1578
Cinebench R23 (многоядерный)
12857
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H +18%
3349
2838
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +118%
22715
10433
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H +22%
1661
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +104%
9292
4549
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i9-11950H
|i5-1145G7
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|11-26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11950H
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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