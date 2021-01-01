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Intel Core i9 11950H против i7 10850H

Intel Core i9 11950H
VS
Intel Core i7 10850H
Intel Core i9 11950H
Intel Core i7 10850H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или i7 10850H с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850H and 11950H
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1247 баллов
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +72%
12887
Core i7 10850H
7481
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +87%
23088
Core i7 10850H
12362
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11950H и i7 10850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i9-11950H i7-10850H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11950H +95%
0.742 терафлопс
Core i7 10850H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11950H Сайт Intel Core i7 10850H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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