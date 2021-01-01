Intel Core i9 11950H против i7 10850H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или i7 10850H с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1247 баллов
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11950H +33%
1594
1203
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11950H +72%
12887
7481
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11950H +21%
3374
2780
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11950H +87%
23088
12362
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11950H +32%
1649
1250
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +58%
9052
5713
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11950H
|i7-10850H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11950H
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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