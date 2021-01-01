Intel Core i9 11950H против i7 1185G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 38% ниже чем у Core i9 11950H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 1365 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11950H +10%
620
566
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11950H +153%
5583
2210
Passmark CPU (одноядерный)
2978
Passmark CPU (многоядерный)
11443
Geekbench 5 (одноядерный)
1377
Core i7 1185G7 +11%
1534
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11950H +11%
6309
5689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|546 долларов
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i9-11950H
|i7-1185G7
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|12-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11950H
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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