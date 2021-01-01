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Intel Core i9 11980HK против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i9 11980HK
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i9 11980HK
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1111 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +80%
10033
Ryzen 5 5500U
5570

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Zen 2
Номер модели i9-11980HK -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.6-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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