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Intel Core i9 11980HK против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i9 11980HK
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i9 11980HK
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK
14009
Ryzen 7 5700G +1%
14094
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11980HK
23610
Ryzen 7 5700G +5%
24895
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 3
Номер модели i9-11980HK -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.742 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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