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Intel Core i9 11980HK против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i9 11980HK
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i9 11980HK
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1630 и 1159 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 77% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK +51%
14125
Ryzen 7 5700U
9325
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2020
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i9-11980HK -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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