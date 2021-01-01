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Intel Core i9 11980HK против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 11980HK
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i9 11980HK
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11980HK
5008
Ryzen 9 5950X +106%
10314
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK
10033
Ryzen 9 5950X +71%
17199

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза 583 долларов 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3
Номер модели i9-11980HK -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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