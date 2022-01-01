Intel Core i9 11980HK против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1236 баллов
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 104 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 44.17 ГБ/c (86%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11980HK +25%
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
13902
Ryzen Threadripper 3990X +434%
74192
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11980HK +28%
3262
Passmark CPU (многоядерный)
23310
Ryzen Threadripper 3990X +245%
80420
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +32%
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
9560
Ryzen Threadripper 3990X +175%
26302
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|10 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11980HK
|-
|Сокет
|BGA-1787
|sTRX4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|16
|128
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-33x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|64
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