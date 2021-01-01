Intel Core i9 11980HK против i5 11400H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1628 и 1387 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
585
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11980HK +34%
5054
3773
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +19%
1655
1391
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +74%
8763
5027
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i9-11980HK
|i5-11400H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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