Intel Core i9 11980HK против i5 11500H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11980HK +6%
1594
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK +45%
14009
9648
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11980HK +3%
3315
3211
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11980HK +37%
23610
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +9%
1657
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +39%
9496
6809
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-11980HK
|i5-11500H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-33x
|24-29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1