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Intel Core i9 11980HK против i5 12500H

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.742 терафлопс
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-H
Номер модели i9-11980HK i5-12500H
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.742 терафлопс
Core i5 12500H +90%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Конкуренты

1. Core i9 11980HK или M1 Max
2. Core i9 11980HK или Ryzen 7 5800H
3. Core i9 11980HK или M1 Pro
4. Core i9 11980HK или Ryzen 9 5900HS
5. Core i9 11980HK или Apple M1
6. Core i5 12500H или Ryzen 7 5800H
7. Core i5 12500H или Ryzen 7 6800H
8. Core i5 12500H или Ryzen 5 6600H
9. Core i5 12500H или Core i5 12600H

Комментарии

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