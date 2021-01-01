Intel Core i9 11980HK против i7 10710U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1628 и 1080 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 77% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11980HK +23%
585
474
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11980HK +122%
5054
2273
Passmark CPU (одноядерный)
2483
Passmark CPU (многоядерный)
10171
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +51%
1655
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +83%
8763
4789
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11980HK
|i7-10710U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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