Intel Core i9 11980HK против i7 10875H
Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1628 и 1233 балла
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11980HK +15%
585
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11980HK +40%
5054
3599
Passmark CPU (одноядерный)
2861
Passmark CPU (многоядерный)
16203
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +33%
1655
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +37%
8763
6413
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11980HK
|i7-10875H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1