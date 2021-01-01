Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.