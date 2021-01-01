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Intel Core i9 11980HK против i7 11800H

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i7 11800H

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Разблокированный множитель
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 583 долларов 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake
Номер модели i9-11980HK i7-11800H
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 19x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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