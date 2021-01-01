Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.