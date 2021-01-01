Главная > Сравнения CPU > Core i9 11980HK vs Core i7 11850H

Intel Core i9 11980HK против i7 11850H

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i7 11850H

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK +13%
13899
Core i7 11850H
12248
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11980HK +20%
23799
Core i7 11850H
19858
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 583 долларов 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H45
Номер модели i9-11980HK i7-11850H
Сокет BGA-1787 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.46 терафлопс
Core i7 11850H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i9 11980HK или Ryzen 9 5900HX
2. Core i9 11980HK или Core i9 9900K
3. Core i9 11980HK или Core i9 11900K
4. Core i9 11980HK или Apple M1
5. Core i9 11980HK или Ryzen 9 5900HS
6. Core i7 11850H или Core i7 10850H
7. Core i7 11850H или Ryzen 7 5800H
8. Core i7 11850H или Core i7 11800H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11850H или i9 11980HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях