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Intel Core i9 11980HK против i7 1195G7

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i7 1195G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1195G7 and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.46 терафлопс
  • На 57% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK +135%
13899
Core i7 1195G7
5918
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 8 июня 2021
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP3
Номер модели i9-11980HK i7-1195G7
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.6-3.3 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 13-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.46 терафлопс
Core i7 1195G7 +267%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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7. Intel Core i7 1195G7 или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i7 1195G7 или i7 11800H
9. Intel Core i7 1195G7 или AMD Ryzen 7 5800U
10. Intel Core i7 1195G7 или i7 1180G7

Комментарии

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