Intel Core i9 11980HK против i7 12700K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1640 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1560
Core i7 12700K +23%
1920
Cinebench R23 (многоядерный)
13902
Core i7 12700K +64%
22754
Passmark CPU (одноядерный)
3262
Core i7 12700K +22%
3971
Passmark CPU (многоядерный)
23310
Core i7 12700K +42%
33110
Geekbench 5 (одноядерный)
1626
Core i7 12700K +18%
1922
Geekbench 5 (многоядерный)
9560
Core i7 12700K +46%
13943
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-11980HK
|i7-12700K
|Сокет
|BGA-1787
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-33x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1