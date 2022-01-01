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Intel Core i9 11980HK против i7 12700K

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1640 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11980HK
13902
Core i7 12700K +64%
22754
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11980HK
23310
Core i7 12700K +42%
33110
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-S
Номер модели i9-11980HK i7-12700K
Сокет BGA-1787 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 20
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.742 терафлопс
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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8. Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 9 5950X
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10. Intel Core i7 12700K или Intel Core i9 12900K

Комментарии

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