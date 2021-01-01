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Intel Core i9 11980HK против i9 10900K

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1428 баллов
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 583 долларов 488 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i9-11980HK i9-10900K
Сокет BGA-1787 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i9 10980HK или Intel Core i9 11980HK
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3. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i9 11980HK
4. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i9 11980HK
5. AMD Ryzen 9 5980HX или Intel Core i9 11980HK
6. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 10900K
7. AMD Ryzen 9 3900X или Intel Core i9 10900K
8. Intel Core i9 9900K или Intel Core i9 10900K
9. Intel Core i9 10900KF или Intel Core i9 10900K

Комментарии

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