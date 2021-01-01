Intel Core i9 11980HK против i9 10900K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1428 баллов
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11980HK +11%
592
531
Cinebench R20 (многоядерный)
5054
Core i9 10900K +23%
6233
Passmark CPU (одноядерный)
3212
Passmark CPU (многоядерный)
24024
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +13%
1640
1454
Geekbench 5 (многоядерный)
9946
Core i9 10900K +15%
11398
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|488 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11980HK
|i9-10900K
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-33x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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