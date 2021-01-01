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Intel Core i9 11980HK против i9 10980HK

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i9 10980HK

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980HK and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1628 и 1257 баллов
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i9 10980HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 апреля 2020
Цена в момент релиза 583 долларов 583 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-11980HK i9-10980HK
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i9 10980HK
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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1. Core i9 11980HK или Core i7 11800H
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3. Core i9 11980HK или Core i9 11900K
4. Core i9 11980HK или Ryzen 9 5980HX
5. Core i9 10980HK или Core i7 10750H
6. Core i9 10980HK или Ryzen 7 4800HS
7. Core i9 10980HK или Ryzen 7 4800H
8. Core i9 10980HK или Core i9 9980HK
9. Core i9 10980HK или Core i9 9880H

Комментарии

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