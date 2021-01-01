Intel Core i9 11980HK против i9 11900H
Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Разблокированный множитель
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1153 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
- На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
592
Core i9 11900H +3%
607
Cinebench R20 (многоядерный)
5054
Core i9 11900H +7%
5397
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK +41%
1640
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +52%
9946
6537
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|546 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-11980HK
|i9-11900H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-33x
|21-25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Сайт Intel Core i9 11900H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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