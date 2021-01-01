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Intel Core i9 11980HK против i9 11900K

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i9 11900K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц или десктопный i9 11900K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900K and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1628 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i9 11900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 583 долларов 539 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11980HK i9-11900K
Сокет BGA-1449 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i9 11900K
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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