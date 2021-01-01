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Intel Core i9 11980HK против i9 11950H

Intel Core i9 11980HK
VS
Intel Core i9 11950H
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i9 11950H

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11950H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11950H and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 11950H
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и i9 11950H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H45
Номер модели i9-11980HK i9-11950H
Сокет BGA-1787 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.6-3.3 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-33x 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11980HK
0.742 терафлопс
Core i9 11950H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK Сайт Intel Core i9 11950H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 9 5900HX или Core i9 11980HK
2. Core i7 11800H или Core i9 11980HK
3. Ryzen 9 5900HS или Core i9 11980HK
4. Apple M1 или Core i9 11980HK
5. M1 Pro или Core i9 11980HK
6. Core i7 1185G7 или Core i9 11950H
7. Ryzen 7 5800H или Core i9 11950H
8. Core i7 11850H или Core i9 11950H
9. Apple M1 или Core i9 11950H
10. M1 Pro или Core i9 11950H

Комментарии

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