Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 5 6600HS
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1476 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +30%
1911
1472
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +82%
16722
9181
Passmark CPU (одноядерный)
3886
Passmark CPU (многоядерный)
28871
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +26%
1858
1479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +71%
12712
7414
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rembrandt
|Номер модели
|i9-12900H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|16
|Вычислительные блоки
|96
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Сайт AMD Ryzen 5 6600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1